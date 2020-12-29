Поліція та прокуратура проситимуть арештувати Микитася - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Поліція та прокуратура наполягатимуть на триманні під вартою для експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, якого підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Поліція і прокуратура (планує – ред.) звернутися до суду з вимогою обрати запобіжний захід Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою на період слідства", - написав Геращенко.
Окрім того, Геращенко вважає, що НАБУ має звернутися до суду для зміни запобіжного заходу Микитася.
"Було б, на мій погляд також правильно, щоб Національне Антикорупційне бюро, яке випустило Максима Микитася з під арешту, виконало розпорядження Кримінально Процесуального кодексу і таки звернулося до суду з вимогою змінити запобіжний захід з огляду на те, що громадянин Микитась порушує умови домашнього арешту і продовжує планувати, і здійснювати злочини", - зазначив він.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.
У відповідь в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.
Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.