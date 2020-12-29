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Полиция и прокуратура будут просить арестовать Микитася - Геращенко

Киев • УНН

 • 14920 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Полиция и прокуратура будут настаивать на содержании под стражей для экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Полиция и прокуратура будут просить арестовать Микитася - Геращенко

"Полиция и прокуратура (планируют - ред.) обратиться в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия", - написал Геращенко.

Кроме того, Геращенко считает, что НАБУ должно обратиться в суд для изменения меры пресечения Микитасю.

"Было бы, на мой взгляд также правильно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро, которое выпустило Максима Микитася из-под ареста, выполнило распоряжение Уголовно процессуального кодекса и таки обратилось в суд с требованием изменить меру пресечения ввиду того, что гражданин Микитась нарушает условия домашнего ареста и продолжает планировать и совершать преступления", - отметил он.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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