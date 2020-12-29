Вручення підозри Микитасю: у НАБУ заявили про незаконний тиск та блокування розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Національне бюро не володіє інформацією щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Національної поліції повідомили про підозру колишньому народному депутату, ексбенефіціарному власнику компанії "Укрбуд". Відеоматеріали, викладені у публічному доступі, не містять достатніх відомостей для відповідних висновків", - йдеться у повідомленні.
Також у НАБУ нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.
Наголошується, що відтоді НАБУ стикається з безпрецедентним втручанням у свою діяльність через незаконні рішення: втаємничену необґрунтовану зміну прокурорів у провадженні, рішенням суддів із порушенням підсудності, зміну підслідності у справі.
"Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань НАБУ та незаконного тиску на викривача з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від передбаченої законом відповідальності", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.
Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Раніше у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.