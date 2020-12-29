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Вручение подозрения Микитасю: в НАБУ заявили о незаконном давлении и блокировании расследования

Киев • УНН

 • 12905 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Вручение подозрения Микитасю: в НАБУ заявили о незаконном давлении и блокировании расследования

"Национальное бюро не владеет информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-бенефициарному владельцу компании "Укрбуд". Видеоматериалы, изложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления.

Отмечается, что с тех пор НАБУ сталкивается с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность через незаконные решения: сокровенную необоснованную смену прокуроров в производстве, решением судей с нарушением подсудности, изменение подследственности по делу.

"Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным ним лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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