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Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини

“Подія сталася 8 грудня. У Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час слідства поліцейські з’ясували всі деталі викрадення.

“Замовником виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором — лідер злочинного угруповання, який наразі знаходиться під вартою за скоєння вбивства. Викрадення юриста фірми, що надавала юридичні послуги замовникові та його компанії, було ретельно сплановано, а підготовка до злочину проходила у кілька етапів”, — йдеться у повідомленні.

Так, отримавши всі дані про майбутню жертву, за даними правоохоронців, виконавці — члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тисяч доларів США.

Повідомляється, що через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника.

Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою — замовнику.

Наступного дня затримали й двох співорганізаторів.

“Наразі на підставі обґрунтованих доказів замовникові — власникові відомої будівельної фірми — повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України”, — відзначається у повідомленні.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Микитась, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії, до 23 лютого перебуває під нічним домашнім арештом.

Раніше у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

Також нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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