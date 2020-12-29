Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 56677 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 112179 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 123814 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 301752 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 176003 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 447029 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 333491 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222240 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248263 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257087 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.2м/с
77%
Популярные новости

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 82996 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 67594 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 37680 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 33321 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 17317 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 67609 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 83013 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 173638 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 301772 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 447043 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 6280 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 23672 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 32000 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61533 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84451 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека

Киев • УНН

 • 14063 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека

"Инцидент произошел 8 декабря. В Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия полицейские выяснили все детали похищения.

"Заказчиком оказался владелец известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства. Похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов", - говорится в сообщении.

Так, получив все данные о будущей жертве, по данным правоохранителей, исполнители - члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов США.

Сообщается, что через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника.

Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику.

На следующий день задержали и двух организаторов.

"Сейчас на основании обоснованных доказательств заказчику - владельцу известной строительной фирмы - сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, Микитась, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, до 23 февраля находится под ночным домашним арестом.

Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Также напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70