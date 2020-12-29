Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека

"Инцидент произошел 8 декабря. В Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия полицейские выяснили все детали похищения.

"Заказчиком оказался владелец известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства. Похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов", - говорится в сообщении.

Так, получив все данные о будущей жертве, по данным правоохранителей, исполнители - члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов США.

Сообщается, что через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника.

Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику.

На следующий день задержали и двух организаторов.

"Сейчас на основании обоснованных доказательств заказчику - владельцу известной строительной фирмы - сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, Микитась, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, до 23 февраля находится под ночным домашним арестом.

Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Также напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.