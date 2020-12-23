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Афера із майном Нацгвардії: суд продовжив домашній арешт Микитасю

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив нічний домашній арешт експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії, до 23 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Афера із майном Нацгвардії: суд продовжив домашній арешт Микитасю

"У середу, 23 грудня, слідчий суддя ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому президентові Державної будівельної корпорації "Укрбуд". Підозрюваному заборонено залишати житло у нічний час із 23:00 до 07:00", - йдеться в повідомленні.

Також підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).

"Строк дії ухвали - до 23 лютого 2021 року включно", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, суд відпустив Микитася під домашній арешт.

Раніше у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.

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