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Афера с имуществом Нацгвардии: суд продлил домашний арест Микитасю

Киев • УНН

 • 11578 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил ночной домашний арест экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, до 23 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Афера с имуществом Нацгвардии: суд продлил домашний арест Микитасю

"В среду, 23 декабря, следственный судья ВАКС продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту Государственной строительной корпорации "Укрбуд". Подозреваемому запрещено покидать жилье в ночное время с 23:00 до 07:00", - говорится в сообщении.

Также подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суд по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).

"Срок действия постановления - до 23 февраля 2021 года включительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, суд отпустил Микитася под домашний арест.

Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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