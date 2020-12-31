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Обрання запобіжного заходу Микитасю: суд відмовив захисту у відводі судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, якого підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

Обрання запобіжного заходу Микитасю: суд відмовив захисту у відводі судді

“Відвід (судді — ред.) розглянуто. Було відмовлено у задоволенні”, — сказали в пресслужбі.

Також в пресслужбі повідомили, що продовження засідання заплановане на 11:00.

Так, захист Микитася заявив відвід слідчої судді від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягає на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.

Нагадаємо, експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.

У відповідь в НАБУ заявили, що вручення Нацполіцією Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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