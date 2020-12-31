Обрання запобіжного заходу Микитасю: суд відмовив захисту у відводі судді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, якого підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
“Відвід (судді — ред.) розглянуто. Було відмовлено у задоволенні”, — сказали в пресслужбі.
Також в пресслужбі повідомили, що продовження засідання заплановане на 11:00.
Так, захист Микитася заявив відвід слідчої судді від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.
Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягає на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.
У відповідь в НАБУ заявили, що вручення Нацполіцією Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.
Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.