Суд переніс слухання у справі про корупцію відносно екс-президента Аргентини

“Міра була прийнята через проблеми зі здоров’ям одного з членів суду”, — йдеться в повідомленні.

Нова дата початку слухань — 21 травня.

Нагадаємо, екс-президента Крістіну Кіршнер будуть судити у Федеральному суді Аргентини через звинувачення у корупції на суму в десятки мільйонів доларів США.

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Вона звинувачується в отриманні мільйонних хабарів від бізнесменів за контракти, пов’язані з масштабними державними роботами.

За словами прокурора Карлоса Сторнеллі, йдеться про хабарі “загальною сумою в 160 мільйонів доларів США”.

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Раніше суд схвалив рішення про арешт активів колишнього президента на суму у 38 мільйонів доларів.

Зазначається, що згідно з законодавством Аргентини, ув’язнення колишніх президентів є неможливим через їх недоторканність. Тому навіть якщо Кіршнер буде визнана винною у корупції, без повного зняття недоторканності її не можна буде посадити у в’язницю. Водночас, у виданні додається, що у серпні цього року, Сенат Аргентини частково зняв екс-президента недоторканність, аби дозволити слідчим обшукати її будинки.