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Суд Аргентини підтвердив відкриття справи про корупцію проти екс-президента країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Аргентинський суд підтвердив порушення справи про корупцію відносно сенатора і екс-президента Крістіни Фернандес де Кіршнер. Про це повідомляє УНН із посиланням на La Nacion.

За даними джерел газети, суд також підтвердив пред’явлення звинувачень дітям екс-глави держави Максімо Кіршнеру і Флоренсії Кіршнер. Крім того, було схвалено рішення заморозити активи Фернандес де Кіршнер, її дочки і сина на суму в 800 млн песо (21 млн доларів США).

Розслідування цієї справи пов’язане з діяльністю компанії Hotesur, власником якої є сім’я Кіршнер. На думку сторони звинувачення, фірма використовувалася для відмивання хабарів. Прокуратура стверджує, що підприємці, які одержували замовлення від держави у роки правління Фернандес де Кіршнер та її покійного чоловіка, екс-президента Нестора Кіршнера, платили за номери у готелях, які належали Hotesur, проте не в’їжджали у них.

Фернандес де Кіршнер є фігурантом декількох справ. Вона також звинувачується в участі в злочинній змові з метою розкрадання бюджетних коштів, у причетності до махінацій у Центробанку Аргентини і перешкоджанні розслідуванню теракту, що стався в Буенос-Айресі в 1994 році.

Як раніше інформував УНН, генеральний прокурор Бразилії Ракел Додж вважає, що президентові республіки Мішель Темеру не повинні бути пред’явлені звинувачення в одній зі справ про корупцію до закінчення його мандата. Як повідомило видання Jornal O Globo, відповідний висновок глави відомства було направлено у вівторок в Федеральний верховний суд — вищу інстанцію країни.

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