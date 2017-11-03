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Колишнього віце-президента Аргентини затримали за корупцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Буенос-Айросі правоохоронці затримали колишнього віце-президента Аргентини Амадо Буду, якого звинувачують у "незаконному збагаченні", передає УНН з посиланням на Reuters.

Амадо Буду затримали у п’ятницю, 3 листопада, в Буенос-Айресі. Повідомляється, що він затриманий у справі про незаконне збагачення.

Крім того, правоохоронці також затримали у рамках цієї справи його колишнього партнера Хосе Марія Нуньєс Кармона.

А.Буду був на посаді віце-президента в 2011-2015 роках при президенті Христині Фернандес де Кіршнер. У 2014 році він був звинувачений у скоєнні корупційних дій у справі про махінації під час його перебування на посаді міністра економіки.

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