Колишнього віце-президента Аргентини затримали за корупцію

Амадо Буду затримали у п’ятницю, 3 листопада, в Буенос-Айресі. Повідомляється, що він затриманий у справі про незаконне збагачення.

Крім того, правоохоронці також затримали у рамках цієї справи його колишнього партнера Хосе Марія Нуньєс Кармона.

А.Буду був на посаді віце-президента в 2011-2015 роках при президенті Христині Фернандес де Кіршнер. У 2014 році він був звинувачений у скоєнні корупційних дій у справі про махінації під час його перебування на посаді міністра економіки.