Колишнього віце-президента Аргентини затримали за корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Буенос-Айросі правоохоронці затримали колишнього віце-президента Аргентини Амадо Буду, якого звинувачують у "незаконному збагаченні", передає УНН з посиланням на Reuters.
Амадо Буду затримали у п’ятницю, 3 листопада, в Буенос-Айресі. Повідомляється, що він затриманий у справі про незаконне збагачення.
Крім того, правоохоронці також затримали у рамках цієї справи його колишнього партнера Хосе Марія Нуньєс Кармона.
А.Буду був на посаді віце-президента в 2011-2015 роках при президенті Христині Фернандес де Кіршнер. У 2014 році він був звинувачений у скоєнні корупційних дій у справі про махінації під час його перебування на посаді міністра економіки.