Бывшего вице-президента Аргентины задержали за коррупцию

Амадо Буду задержали в пятницу, 3 ноября, в Буэнос-Айресе. Сообщается, что он задержан по делу о незаконном обогащении.

Кроме того, правоохранители также задержали в рамках этого дела его бывшего партнера Хосе Мария Нуньес Кармона.

А.Буду занимал должность вице-президента в 2011-2015 годах при президенте Кристине Фернандес де Киршнер. В 2014 году он был обвинен в совершении коррупционных действий по делу о махинациях во время его пребывания в должности министра экономики.