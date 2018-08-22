Екс-президент Аргентини Фернандес де Кіршнер погодилася на обшук в її квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сенатор і екс-президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер погодилася на проведення в її квартирі і будинках обшуку в рамках справи про хабарі. Про це йдеться в зверненні до парламентарів, яке було опубліковано у вівторок на сайті колишньої глави держави. Без схвалення Сенату правоохоронні органи не можуть провести обшук у Фернандес де Кіршнер, яка користується парламентської недоторканністю, повідомляє УНН.
“Я попросила главу мого блоку на робочій парламентській зустрічі, яка була запланована на сьогодні, повідомити іншим головам блоків, що, з огляду на обставини, я не маю нічого проти того, щоб Сенат схвалив запит судді Клаудіо Бонадіо”, — йдеться в листі екс-президента Аргентини.
За її словами, таким чином вона хоче “покласти край шоу, створеного навколо необґрунтованих обшуків”.
У своєму листі вона також закликала Сенат гарантувати, що обшук в її квартирі і будинках не буде використаний для отримання фотографій та відеозаписів, які можуть бути поширені через ЗМІ “в політичних цілях”.
Як повідомляв УНН, президенти Аргентини, Колумбії та Чилі подадуть позов проти Венесуели до Міжнародного кримінального суду.