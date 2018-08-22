Екс-президент Аргентини Фернандес де Кіршнер погодилася на обшук в її квартирі

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сенатор і екс-президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер погодилася на проведення в її квартирі і будинках обшуку в рамках справи про хабарі. Про це йдеться в зверненні до парламентарів, яке було опубліковано у вівторок на сайті колишньої глави держави. Без схвалення Сенату правоохоронні органи не можуть провести обшук у Фернандес де Кіршнер, яка користується парламентської недоторканністю, повідомляє УНН.