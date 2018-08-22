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Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер согласилась на обыск в ее квартире

Киев • УНН

 • 9899 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер согласилась на проведение в ее квартире и домах обыска в рамках дела о взятках. Об этом говорится в обращении к парламентариям, которое было опубликовано во вторник на сайте бывшей главы государства. Без одобрения Сената правоохранительные органы не могут провести обыск у Фернандес де Киршнер, пользующейся парламентской неприкосновенностью, сообщает УНН.

Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер согласилась на обыск в ее квартире

“Я попросила главу моего блока на рабочей парламентской встрече, которая была запланирована на сегодня, сообщить остальным председателям блоков, что, учитывая обстоятельства, я не имею ничего против того, чтобы Сенат одобрил запрос судьи Клаудио Бонадио”, — говорится в письме экс-президента Аргентины.

По ее словам, таким образом она хочет “положить конец шоу, созданному вокруг необоснованных обысков”.

В своем письме она также призвала Сенат гарантировать, что обыск в ее квартире и домах не будет использован для получения фотографий и видеозаписей, которые могут быть распространены через СМИ “в политических целях”.

Как сообщал УНН, президенты Аргентины, Колумбии и Чили подадут иск против Венесуэлы в Международный уголовный суд.

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