Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер согласилась на обыск в ее квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер согласилась на проведение в ее квартире и домах обыска в рамках дела о взятках. Об этом говорится в обращении к парламентариям, которое было опубликовано во вторник на сайте бывшей главы государства. Без одобрения Сената правоохранительные органы не могут провести обыск у Фернандес де Киршнер, пользующейся парламентской неприкосновенностью, сообщает УНН.
“Я попросила главу моего блока на рабочей парламентской встрече, которая была запланирована на сегодня, сообщить остальным председателям блоков, что, учитывая обстоятельства, я не имею ничего против того, чтобы Сенат одобрил запрос судьи Клаудио Бонадио”, — говорится в письме экс-президента Аргентины.
По ее словам, таким образом она хочет “положить конец шоу, созданному вокруг необоснованных обысков”.
В своем письме она также призвала Сенат гарантировать, что обыск в ее квартире и домах не будет использован для получения фотографий и видеозаписей, которые могут быть распространены через СМИ “в политических целях”.
Как сообщал УНН, президенты Аргентины, Колумбии и Чили подадут иск против Венесуэлы в Международный уголовный суд.