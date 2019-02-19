Суд перенес слушания по делу о коррупции в отношении экс-президента Аргентины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Суд перенес начало слушаний по делу о коррупции, фигурантом которого является сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, с конца февраля на май. Об этом сообщил в понедельник Центр судебной информации страны, передает УНН.
"Мера была принята из-за проблем со здоровьем одного из членов суда", - говорится в сообщении.
Новая дата начала слушаний - 21 мая.
Напомним, экс-президента Кристину Киршнер будут судить в Федеральном суде Аргентины по обвинению в коррупции на сумму в десятки миллионов долларов США.
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Она обвиняется в получении миллионных взяток от бизнесменов за контракты, связанные с масштабными государственными работами.
По словам прокурора Карлоса Сторнелли, говорится о взятках "общей суммой в 160 млн долларов США".
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Ранее суд принял решение об аресте активов бывшего президента на сумму в 38 млн долларов.
Отмечается, что согласно законодательству Аргентины, заключения бывших президентов невозможно из-за их неприкосновенности. Поэтому даже если Киршнер будет признана виновной в коррупции, без полного снятия неприкосновенности ее нельзя будет посадить в тюрьму. В то же время, в издании добавляется, что в августе этого года, Сенат Аргентины частично снял экс-президента неприкосновенности, чтобы позволить следователям обыскать ее дома.