Суд перенес слушания по делу о коррупции в отношении экс-президента Аргентины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53091 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71066 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127818 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128521 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128797 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124618 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159347 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117791 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд перенес слушания по делу о коррупции в отношении экс-президента Аргентины

Суд перенес слушания по делу о коррупции в отношении экс-президента Аргентины

Киев  •  УНН

 • 12054 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Суд перенес начало слушаний по делу о коррупции, фигурантом которого является сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, с конца февраля на май. Об этом сообщил в понедельник Центр судебной информации страны, передает УНН.

"Мера была принята из-за проблем со здоровьем одного из членов суда", - говорится в сообщении.

Новая дата начала слушаний - 21 мая.

Напомним, экс-президента Кристину Киршнер будут судить в Федеральном суде Аргентины по обвинению в коррупции на сумму в десятки миллионов долларов США.

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Она обвиняется в получении миллионных взяток от бизнесменов за контракты, связанные с масштабными государственными работами.

По словам прокурора Карлоса Сторнелли, говорится о взятках "общей суммой в 160 млн долларов США".

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Ранее суд принял решение об аресте активов бывшего президента на сумму в 38 млн долларов.

Отмечается, что согласно законодательству Аргентины, заключения бывших президентов невозможно из-за их неприкосновенности. Поэтому даже если Киршнер будет признана виновной в коррупции, без полного снятия неприкосновенности ее нельзя будет посадить в тюрьму. В то же время, в издании добавляется, что в августе этого года, Сенат Аргентины частично снял экс-президента неприкосновенности, чтобы позволить следователям обыскать ее дома.

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