Суд ООН достроково звільнив балканського воєнного злочинця Бруно Стоїча

Система міжнародних кримінальних трибуналів у Гаазі достроково звільнила Бруно Стоїча, засудженого на 20 років за воєнні злочини. Суддя відзначила визнання Стоїчем відповідальності та його хорошу поведінку у в'язниці.
Екс-міністра оборони боснійсько-хорватів Бруно Стоїча, який відбував тюремне ув'язнення за воєнні злочини проти боснійців під час війни в 1990-х роках, дострокове звільнено за рішенням суду ООН.
Система міжнародних кримінальних трибуналів у Гаазі схвалила дострокове звільнення колишнього очільника військ боснійських хорватів Бруно Стоїча, воєнного міністра оборони так званої Герцег-Босні, засудженого на 20 років ув'язнення за злочини проти боснійських мусульман.
Раніше Стоїч був визнаний винним, серед іншого, за участь у вбивстві мусульман, в період 1992–1995 років, коли на території Боснії тривала війна.
Суддя Грасіела Гаті Сантана заявила, що одним із ключових факторів у рішенні щодо звільнення, було визнання Стоїчем особистої відповідальності за злочини, за які його було засуджено. 70-річний чоловік "дуже добре поводився" у в'язниці, а також публічно висловлював жаль щодо наслідків його рішень, які привели до жертв.
Суддя вважає, і що у Стоїча є "хороші перспективи успішної реінтеграції" в суспільство.
