Суд ООН досрочно освободил балканского военного преступника Бруно Стоича

$41.980.11
48.510.02
ukenru
18:35 • 7584 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 13966 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 41020 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 49681 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 39400 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 49895 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 89063 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 42379 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 46159 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 39511 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление10 ноября, 09:27 • 48449 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 63282 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10 ноября, 10:55 • 53160 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 19601 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto14:34 • 18476 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto14:34 • 18645 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto13:36 • 41020 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 19775 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 49682 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 89063 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кларенс Томас
Башар Асад
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Франция
Германия
Соединённые Штаты
Крым
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 15321 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 63497 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 75893 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 123555 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 191273 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Северный поток

Суд ООН досрочно освободил балканского военного преступника Бруно Стоича

Киев • УНН

 • 2048 просмотра

Система международных уголовных трибуналов в Гааге досрочно освободила Бруно Стоича, осужденного на 20 лет за военные преступления. Судья отметила признание Стоичем ответственности и его хорошее поведение в тюрьме.

Суд ООН досрочно освободил балканского военного преступника Бруно Стоича

Экс-министр обороны боснийских хорватов Бруно Стоич, отбывавший тюремное заключение за военные преступления против боснийцев во время войны в 1990-х годах, досрочно освобожден по решению суда ООН.

Передает УНН со ссылкой на Derstandard и Index.

Детали

Система международных уголовных трибуналов в Гааге одобрила досрочное освобождение бывшего главы войск боснийских хорватов Бруно Стоича, военного министра обороны так называемой Герцег-Босны, приговоренного к 20 годам заключения за преступления против боснийских мусульман.

Ранее Стоич был признан виновным, среди прочего, в участии в убийстве мусульман в период 1992–1995 годов, когда на территории Боснии продолжалась война.

Судья Грасиела Гати Сантана заявила, что одним из ключевых факторов в решении об освобождении было признание Стоичем личной ответственности за преступления, за которые он был осужден. 70-летний мужчина "очень хорошо вел себя" в тюрьме, а также публично выражал сожаление по поводу последствий его решений, которые привели к жертвам.

Судья считает, что у Стоича есть "хорошие перспективы успешной реинтеграции" в общество.

Напомним

Спецтрибунал по агрессии против Украины не будет судить путина, мишустина и лаврова заочно, пока они у власти. Заочный суд возможен только после отставки путина.

В начале октября высший суд Нидерландов в пятницу обязал правительство страны пересмотреть действие ныне приостановленной лицензии на экспорт запчастей к истребителям F-35 в Израиль в ответ на опасения, что они могут использоваться с нарушением международного права.

На Филиппинах заявили, что МУС выдал ордер на арест союзника экс-президента Дутерте из-за войны с наркотиками: в суде опровергли08.11.25, 13:02 • 3983 просмотра

Игорь Тележников

Криминал и ЧПНовости Мира
Гаага