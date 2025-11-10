Суд ООН досрочно освободил балканского военного преступника Бруно Стоича
Система международных уголовных трибуналов в Гааге досрочно освободила Бруно Стоича, осужденного на 20 лет за военные преступления. Судья отметила признание Стоичем ответственности и его хорошее поведение в тюрьме.
Экс-министр обороны боснийских хорватов Бруно Стоич, отбывавший тюремное заключение за военные преступления против боснийцев во время войны в 1990-х годах, досрочно освобожден по решению суда ООН.
Детали
Система международных уголовных трибуналов в Гааге одобрила досрочное освобождение бывшего главы войск боснийских хорватов Бруно Стоича, военного министра обороны так называемой Герцег-Босны, приговоренного к 20 годам заключения за преступления против боснийских мусульман.
Ранее Стоич был признан виновным, среди прочего, в участии в убийстве мусульман в период 1992–1995 годов, когда на территории Боснии продолжалась война.
Судья Грасиела Гати Сантана заявила, что одним из ключевых факторов в решении об освобождении было признание Стоичем личной ответственности за преступления, за которые он был осужден. 70-летний мужчина "очень хорошо вел себя" в тюрьме, а также публично выражал сожаление по поводу последствий его решений, которые привели к жертвам.
Судья считает, что у Стоича есть "хорошие перспективы успешной реинтеграции" в общество.
