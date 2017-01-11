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Суд окупованого Криму залишив під вартою фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”

Суд окупованого Криму залишив під вартою фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”

Київ • УНН

 • 6187 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Верховний суд окупованого Криму не задовольнив апеляційну скаргу фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” Вадима Сірука та Еміра-Усеїна Куку на продовження арешту. Про це “Крим.Реалії” повідомив адвокат Сірука Еміль Курбедінов, а також через Facebook — адвокат Куку Едем Семедляєв, передає УНН.

“Засідання пройшло, результати прогнозовані і очікувані. Суд залишив в силі рішення першої інстанції про те, що арешт Вадиму Сірук необхідно продовжити. Відповідно, скаргу мого підзахисного не було задоволено. Швидше за все, такий же результат буде і за апеляційною скаргою Емір-Усеіна Куку”, — сказав Е.Курбедінов.

За його словами, коли проходило судове засідання на продовження арешту Вадиму Сіруку, його самого не доставили до суду.

“У цей час він проходив примусову психіатричну експертизу. Це грубе порушення кримінального права. Тільки по одній цій підставі суд повинен був скасувати постанову про продовження арешту, але цього зроблено не було. Аналогічна ситуація і з Еміром-Усеїном Куку: під час продовження арешту він також перебував на примусовій каральній психіатрії”, — додав адвокат.

Е.Курбедінов зазначив, що захист буде подавати матеріали справи до Міжнародного суду з прав людини і в Міжнародний кримінальний суд.

Адвокат Куку Едем Семедляєв назвав збереження в силі рішення суду попередньої інстанції незаконним, оскільки “цього разу Еміра-Усеїна Куку не тримали в клітці, а просто вирішили не привозити” на засідання суду.

Сьогодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розглядав апеляційної скарги фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” Вадима Сірука та Еміра-Усеїна Куку на продовження їм арешту.

Фігуранти ялтинської справи “Хізб ут-Тахрір” перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них — член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір” називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив “Хізб ут-Тахрір” у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих “терористичними”.

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