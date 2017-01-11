Суд оккупированного Крыма оставил под стражей фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

"Заседание прошло, результаты прогнозируемые и ожидаемые. Суд оставил в силе решение первой инстанции о том, что арест Вадиму Сируку необходимо продолжить. Соответственно, жалобу моего подзащитного не удовлетворили. Скорее всего, такой же результат будет и по апелляционной жалобе Эмира-Усеина Куку", - сказал Э.Курбединов.

По его словам, когда проходило судебное заседание на продление ареста Вадима Сирука, его самого не доставили в суд.

"В настоящее время он проходил принудительную психиатрическую экспертизу. Это грубое нарушение уголовного права. Только на одном этом основании суд должен был отменить постановление о продлении ареста, но этого сделано не было. Аналогичная ситуация и с Эмиром-Усеином Куку: при продлении ареста он также находился на принудительной карательной психиатрии", - добавил адвокат.

Э.Курбединов отметил, что защита будет подавать материалы дела в Международный суд по правам человека и в Международный уголовный суд.

Адвокат Куку Эдем Семедляев назвал сохранение в силе решения суда предыдущей инстанции незаконным, поскольку "в этот раз Эмира-Усеина Куку не держали в клетке, а просто решили не привозить" на заседание суда.

Сегодня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассматривал апелляционню жалобу фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Вадима Сирука и Эмира-Усеина Куку о продолжении им ареста.

Фигуранты ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 г. Наиболее известный из них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливым преследованиям в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".