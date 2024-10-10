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Суд обирає запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради, в якої знайшли 1,5 млн доларів

Суд обирає запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради, в якої знайшли 1,5 млн доларів

Київ • УНН

 • 13013 перегляди

Печерський суд Києва розглядає клопотання про запобіжний захід депутатці Світлані Баранській. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів, які не були задекларовані.

Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу депутатці Хмельницької міської ради Світлані Баранській, яку підозрюють у незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід депутатці Хмельницької міської ради Світлані Баранській, яку підозрюють у незаконному збагаченні

- йдеться в повідомленні.

Доповнення 

ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад 1,5 млн доларів, які вона незадекларувала. 10 жовтня депутатці Хмельницької міськради повідомили про підозру. 

В ДБР повідомляли, що сторона обвинувачення наполягатиме на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Керівницю Хмельницького МСЕК помістили під варту з альтернативою застави у 500 млн гривень07.10.24, 14:40 • 11935 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
pecherskyi-raionПечерський район
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький
kyivКиїв

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