Незаконне збагачення на 1,5 млн доларів: вирішується питання про оголошення підозри депутатці Хмельницької міськради

Вирішується питання про оголошення про підозру депутатці Хмельницької міськради в якої ДБР знайшли півтора мільйона незадекларованих доларів. Сторона обвинувачення швидше за все проситиме тримання під вартою для неї. Про це повідомила радниця із питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні вирішується питання про оголошення їй підозри й надалі вже буде обрання запобіжного заходу. Сторона обвинувачення швидше за все проситиме утримування під вартою для того, щоб людина яка підозрюватиметься в певних правопорушеннях не могла уникнути правосуддя - розповіла Сапьян.

Контекст

ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів.

Керівницю МСЕК з Хмельниччини затримали і повідомили про підозру