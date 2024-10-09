Незаконне збагачення на 1,5 млн доларів: вирішується питання про оголошення підозри депутатці Хмельницької міськради
Київ • УНН
ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради $1,5 млн незадекларованих коштів. Вирішується питання про оголошення підозри, обвинувачення проситиме тримання під вартою.
Вирішується питання про оголошення про підозру депутатці Хмельницької міськради в якої ДБР знайшли півтора мільйона незадекларованих доларів. Сторона обвинувачення швидше за все проситиме тримання під вартою для неї. Про це повідомила радниця із питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На сьогодні вирішується питання про оголошення їй підозри й надалі вже буде обрання запобіжного заходу. Сторона обвинувачення швидше за все проситиме утримування під вартою для того, щоб людина яка підозрюватиметься в певних правопорушеннях не могла уникнути правосуддя
Контекст
ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів.
Керівницю МСЕК з Хмельниччини затримали і повідомили про підозру05.10.24, 14:31 • 20448 переглядiв