Незаконное обогащение на 1,5 млн долларов: решается вопрос об объявлении подозрения депутату Хмельницкого горсовета

ukenru
Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
  •  48474 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
  •  72948 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
  •  100770 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  121973 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  127345 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  127218 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  152016 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
8 октября 2024, 10:55  •  108143 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
8 октября 2024, 08:58  •  105129 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
8 октября 2024, 07:47  •  104739 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США составили список вооружений для существенной помощи Украине - CNN

США составили список вооружений для существенной помощи Украине - CNN

  •  81519 просмотра
В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела

В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела

  •  26472 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  107328 просмотра
Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

  •  106408 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  49917 просмотра
публикации
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  25515 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  118678 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  152015 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  141105 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  144481 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

  •  15550 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  49917 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  107328 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  115404 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  146623 просмотра
Актуальное
Незаконное обогащение на 1,5 млн долларов: решается вопрос об объявлении подозрения депутату Хмельницкого горсовета

Незаконное обогащение на 1,5 млн долларов: решается вопрос об объявлении подозрения депутату Хмельницкого горсовета

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 10:34  •  2406 просмотра

Read in English

ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета $1,5 млн незадекларированных средств. Решается вопрос об объявлении подозрения, обвинение будет просить содержания под стражей.

Решается вопрос об объявлении о подозрении депутату Хмельницкого горсовета у которой ГБР нашли полтора миллиона незадекларированных долларов. Сторона обвинения скорее всего будет просить содержания под стражей для нее. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня решается вопрос об объявлении ей подозрения и в дальнейшем уже будет избрание меры пресечения. Сторона обвинения скорее всего будет просить содержания под стражей для того, чтобы человек, который будет подозреваться в определенных правонарушениях не мог избежать правосудия

 - рассказала Сапьян.

Контекст

ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета более полутора миллионов незадекларированных долларов.

Руководительницу МСЭК из Хмельницкой области задержали и сообщили о подозрении5 октября 2024, 11:31 • 19153 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий