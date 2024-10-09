Незаконное обогащение на 1,5 млн долларов: решается вопрос об объявлении подозрения депутату Хмельницкого горсовета
Киев • УНН
ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета $1,5 млн незадекларированных средств. Решается вопрос об объявлении подозрения, обвинение будет просить содержания под стражей.
Решается вопрос об объявлении о подозрении депутату Хмельницкого горсовета у которой ГБР нашли полтора миллиона незадекларированных долларов. Сторона обвинения скорее всего будет просить содержания под стражей для нее. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На сегодня решается вопрос об объявлении ей подозрения и в дальнейшем уже будет избрание меры пресечения. Сторона обвинения скорее всего будет просить содержания под стражей для того, чтобы человек, который будет подозреваться в определенных правонарушениях не мог избежать правосудия
Контекст
ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета более полутора миллионов незадекларированных долларов.
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