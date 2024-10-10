Суд избирает меру пресечения депутату Хмельницкого горсовета, у которой нашли 1,5 млн долларов

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения депутату Хмельницкого городского совета Светлане Баранской, которую подозревают в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения депутату Хмельницкого городского совета Светлане Баранской, которую подозревают в незаконном обогащении - говорится в сообщении.

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ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета более 1,5 млн долларов, которые она незадекларировала. 10 октября депутату Хмельницкого горсовета сообщили о подозрении.

В ГБР сообщали, что сторона обвинения будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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