Суд избирает меру пресечения депутату Хмельницкого горсовета, у которой нашли 1,5 млн долларов
Киев • УНН
Печерский суд Киева рассматривает ходатайство о мере пресечения депутату Светлане Баранской. Ее подозревают в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов, которые не были задекларированы.
Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения депутату Хмельницкого городского совета Светлане Баранской, которую подозревают в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.
Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения депутату Хмельницкого городского совета Светлане Баранской, которую подозревают в незаконном обогащении
Дополнение
ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета более 1,5 млн долларов, которые она незадекларировала. 10 октября депутату Хмельницкого горсовета сообщили о подозрении.
В ГБР сообщали, что сторона обвинения будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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