Створили фейкову сторінку Роберта "Мадяра" Бровді" та зібрали 1 млн гривень: на Київщині затримали одеситів

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
14:00 • 2406 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4754 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4936 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6584 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5992 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 7038 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15503 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17007 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26143 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31626 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31337 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 41033 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33708 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 21198 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17173 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2394 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4738 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8356 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 14023 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Андрій Білоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1156 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28594 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43672 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53227 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43326 перегляди
Актуальне
Опалення
Saab JAS 39 Gripen
Соціальна мережа
Шахед-136
БМ-21 «Град»

Створили фейкову сторінку Роберта "Мадяра" Бровді" та зібрали 1 млн гривень: на Київщині затримали одеситів

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Двом одеситам, 17 та 20 років, повідомлено про підозру у шахрайстві. Вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяра" в TikTok, зібравши щонайменше 1 млн гривень начебто для військових, але використовували кошти для власних потреб.

Створили фейкову сторінку Роберта "Мадяра" Бровді" та зібрали 1 млн гривень: на Київщині затримали одеситів

Правоохоронці повідомили про підозру двом одеситам віком 17 і 20 років, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ  Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що зловмисники творили фейкову сторінку в соціальній мережі "Тік Ток", через яку від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ збирали допомогу начебто для військових. Насправді отримані кошти вони використовували для задоволення власних потреб.

Майже за півроку через фейкову сторінку підозрювані зібрали щонайменше 1 млн гривень. Їм інкримінують кримінальне правопорушення за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

Нагадаємо

На Київщині викрито групу шахраїв, які під виглядом екстрасенсів продавали "енергетично заряджені" амулети, використовуючи імена відомих медійних осіб. Двом особам повідомлено про підозри, ще трьом – заочно; триває досудове розслідування.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Соціальна мережа
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
благодійність
Збройні сили України
Україна