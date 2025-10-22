Створили фейкову сторінку Роберта "Мадяра" Бровді" та зібрали 1 млн гривень: на Київщині затримали одеситів
Київ • УНН
Двом одеситам, 17 та 20 років, повідомлено про підозру у шахрайстві. Вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяра" в TikTok, зібравши щонайменше 1 млн гривень начебто для військових, але використовували кошти для власних потреб.
Правоохоронці повідомили про підозру двом одеситам віком 17 і 20 років, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Слідство встановило, що зловмисники творили фейкову сторінку в соціальній мережі "Тік Ток", через яку від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ збирали допомогу начебто для військових. Насправді отримані кошти вони використовували для задоволення власних потреб.
Майже за півроку через фейкову сторінку підозрювані зібрали щонайменше 1 млн гривень. Їм інкримінують кримінальне правопорушення за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.
Нагадаємо
