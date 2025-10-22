Создали фейковую страницу Роберта "Мадьяра" Бровди и собрали 1 млн гривен: на Киевщине задержали одесситов
Киев • УНН
Двум одесситам, 17 и 20 лет, сообщено о подозрении в мошенничестве. Они создали фейковую страницу командующего Силами беспилотных систем ВСУ "Мадьяра" в TikTok, собрав по меньшей мере 1 млн гривен якобы для военных, но использовали средства для собственных нужд.
Правоохранители сообщили о подозрении двум одесситам в возрасте 17 и 20 лет, которые создали фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадьяр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Следствие установило, что злоумышленники создали фейковую страницу в социальной сети "Тик Ток", через которую от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ собирали помощь якобы для военных. На самом деле полученные средства они использовали для удовлетворения собственных нужд.
Почти за полгода через фейковую страницу подозреваемые собрали не менее 1 млн гривен. Им инкриминируют уголовное правонарушение по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.
