Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Стрілянина у Львові: чоловік відкрив вогонь після переслідування - Зінкевич

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Львові на вулиці Володимира Великого чоловік стріляв під час переслідування. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця, постраждалих немає.

Стрілянина у Львові: чоловік відкрив вогонь після переслідування - Зінкевич

Увечері, 31 серпня, на вулиці Володимира Великого у Львові стався інцидент зі стріляниною. Про це повідомляє народний депутат Ігор Зінкевич, передає УНН.

Деталі

За словами очевидців, двоє чоловіків переслідували третього, коли той дістав пістолет та відкрив вогонь. Згодом він здійснив ще один постріл біля будівлі "МакДональдзу".

Правоохоронці оперативно прибули на місце події та затримали чоловіка, який, ймовірно, стріляв. Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. На місці працюють слідчо-оперативна група та карети швидкої допомоги.

Нагадаємо

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Невідомий чоловік п'ять разів вистрілив у політика та зник. 

Президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться "фактично цілодобово". 

Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений30.08.25, 16:59 • 66377 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоКримінал та НП
Андрій Парубій
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Львів