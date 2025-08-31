Стрілянина у Львові: чоловік відкрив вогонь після переслідування - Зінкевич
Київ • УНН
У Львові на вулиці Володимира Великого чоловік стріляв під час переслідування. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця, постраждалих немає.
Увечері, 31 серпня, на вулиці Володимира Великого у Львові стався інцидент зі стріляниною. Про це повідомляє народний депутат Ігор Зінкевич, передає УНН.
Деталі
За словами очевидців, двоє чоловіків переслідували третього, коли той дістав пістолет та відкрив вогонь. Згодом він здійснив ще один постріл біля будівлі "МакДональдзу".
Правоохоронці оперативно прибули на місце події та затримали чоловіка, який, ймовірно, стріляв. Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. На місці працюють слідчо-оперативна група та карети швидкої допомоги.
Нагадаємо
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Невідомий чоловік п'ять разів вистрілив у політика та зник.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться "фактично цілодобово".
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений30.08.25, 16:59 • 66377 переглядiв