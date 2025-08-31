Стрельба во Львове: мужчина открыл огонь после преследования - Зинкевич
Киев • УНН
Во Львове на улице Владимира Великого мужчина стрелял во время преследования. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка, пострадавших нет.
Вечером 31 августа на улице Владимира Великого во Львове произошел инцидент со стрельбой. Об этом сообщает народный депутат Игорь Зинкевич, передает УНН.
Детали
По словам очевидцев, двое мужчин преследовали третьего, когда тот достал пистолет и открыл огонь. Впоследствии он произвел еще один выстрел возле здания "МакДональдса".
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который, вероятно, стрелял. Предварительно, в результате стрельбы никто не пострадал. На месте работают следственно-оперативная группа и кареты скорой помощи.
Напомним
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика и скрылся.
Президент Владимир Зеленский заверил, что работа над расследованием убийства народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия ведется "фактически круглосуточно".
