Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 26877 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 67004 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 84223 просмотра
30 августа, 13:06 • 84223 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
30 августа, 11:04 • 100023 просмотра
30 августа, 11:04 • 100023 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 114388 просмотра
30 августа, 10:36 • 114388 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254596 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 112964 просмотра
30 августа, 09:24 • 112964 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85744 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99716 просмотра
29 августа, 14:32 • 99716 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 325270 просмотра
29 августа, 12:28 • 325270 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Стрельба во Львове: мужчина открыл огонь после преследования - Зинкевич

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Во Львове на улице Владимира Великого мужчина стрелял во время преследования. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка, пострадавших нет.

Стрельба во Львове: мужчина открыл огонь после преследования - Зинкевич

Вечером 31 августа на улице Владимира Великого во Львове произошел инцидент со стрельбой. Об этом сообщает народный депутат Игорь Зинкевич, передает УНН.

Детали

По словам очевидцев, двое мужчин преследовали третьего, когда тот достал пистолет и открыл огонь. Впоследствии он произвел еще один выстрел возле здания "МакДональдса".

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который, вероятно, стрелял. Предварительно, в результате стрельбы никто не пострадал. На месте работают следственно-оперативная группа и кареты скорой помощи.

Напомним

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика и скрылся.

Президент Владимир Зеленский заверил, что работа над расследованием убийства народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия ведется "фактически круглосуточно".

Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено30.08.25, 16:59 • 67006 просмотров

Вероника Марченко

