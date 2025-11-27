Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка
Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі спростував власні слова про смерть двох бійців Національної гвардії США, поранених напередодні. Підозрюваним у стрілянині вважають 29-річного громадянина Афганістану Рахмануллу Лаканвала, який іммігрував до США у 2021 році.
Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі спростував власні слова про смерть двох бійців Національної гвардії США, які зазнали вогневих поранень напередодні у центрі Вашингтона. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, зараз надходять "суперечливі повідомлення" про стан гвардійців і пообіцяв надати додаткову інформацію, щойно вона з'явиться.
Ми молимося за цих хоробрих військовослужбовців, їхні родини та всю спільноту Гвардії
Тим часом правоохоронці США встановили особу підозрюваного у стрілянині по нацгвардійцях. Як повідомляє CBS News, підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал, який іммігрував до США у 2021 році.
Підозрюваний використав пістолет для здійснення нападу
Водночас CNN із посиланням на ФБР вказує, що правоохоронці ідентифікували особу чоловіка, який перебував під вартою, за відбитками пальців
"Підозрюваний подав заяву про надання притулку у 2024 році, і її було задоволено на початку цього року", - вказує видання.
Нагадаємо
Напередодні у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох Нацгвардійців.
