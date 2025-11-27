$42.400.03
Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі спростував власні слова про смерть двох бійців Національної гвардії США, поранених напередодні. Підозрюваним у стрілянині вважають 29-річного громадянина Афганістану Рахмануллу Лаканвала, який іммігрував до США у 2021 році.

Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі спростував власні слова про смерть двох бійців Національної гвардії США, які зазнали вогневих поранень напередодні у центрі Вашингтона. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, зараз надходять "суперечливі повідомлення" про стан гвардійців і пообіцяв надати додаткову інформацію, щойно вона з'явиться.

Ми молимося за цих хоробрих військовослужбовців, їхні родини та всю спільноту Гвардії

- написав Моррісі.

Тим часом правоохоронці США встановили особу підозрюваного у стрілянині по нацгвардійцях. Як повідомляє CBS News, підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал, який іммігрував до США у 2021 році.

Підозрюваний використав пістолет для здійснення нападу

- цитує ЗМІ два джерела у правоохоронних органах.

Водночас CNN із посиланням на ФБР вказує, що правоохоронці ідентифікували особу чоловіка, який перебував під вартою, за відбитками пальців

"Підозрюваний подав заяву про надання притулку у 2024 році, і її було задоволено на початку цього року", - вказує видання.

Нагадаємо

Напередодні у Вашингтоні поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох Нацгвардійців.

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Національна гвардія США
Федеральне бюро розслідувань
Білий дім
Вашингтон
Афганістан
Сполучені Штати Америки