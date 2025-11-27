Стрельба возле Белого дома: власти опровергли смерть двух нацгвардейцев, а правоохранители идентифицировали стрелка
Киев • УНН
Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси опроверг собственные слова о смерти двух бойцов Национальной гвардии США, раненых накануне. Подозреваемым в стрельбе считают 29-летнего гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала, иммигрировавшего в США в 2021 году.
Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси опроверг собственные слова о смерти двух бойцов Национальной гвардии США, получивших огнестрельные ранения накануне в центре Вашингтона. Об этом сообщает УНН.
Детали
По его словам, сейчас поступают "противоречивые сообщения" о состоянии гвардейцев, и он пообещал предоставить дополнительную информацию, как только она появится.
Мы молимся за этих храбрых военнослужащих, их семьи и все сообщество Гвардии
Тем временем правоохранители США установили личность подозреваемого в стрельбе по нацгвардейцам. Как сообщает CBS News, подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, иммигрировавший в США в 2021 году.
Подозреваемый использовал пистолет для совершения нападения
В то же время CNN со ссылкой на ФБР указывает, что правоохранители идентифицировали личность мужчины, находившегося под стражей, по отпечаткам пальцев
"Подозреваемый подал заявление о предоставлении убежища в 2024 году, и оно было удовлетворено в начале этого года", - указывает издание.
Напомним
Накануне в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.
