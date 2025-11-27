$42.400.03
Стрельба возле Белого дома: власти опровергли смерть двух нацгвардейцев, а правоохранители идентифицировали стрелка

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси опроверг собственные слова о смерти двух бойцов Национальной гвардии США, раненых накануне. Подозреваемым в стрельбе считают 29-летнего гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала, иммигрировавшего в США в 2021 году.

Стрельба возле Белого дома: власти опровергли смерть двух нацгвардейцев, а правоохранители идентифицировали стрелка

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси опроверг собственные слова о смерти двух бойцов Национальной гвардии США, получивших огнестрельные ранения накануне в центре Вашингтона. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, сейчас поступают "противоречивые сообщения" о состоянии гвардейцев, и он пообещал предоставить дополнительную информацию, как только она появится.

Мы молимся за этих храбрых военнослужащих, их семьи и все сообщество Гвардии

- написал Морриси.

Тем временем правоохранители США установили личность подозреваемого в стрельбе по нацгвардейцам. Как сообщает CBS News, подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, иммигрировавший в США в 2021 году.

Подозреваемый использовал пистолет для совершения нападения

- цитирует СМИ два источника в правоохранительных органах.

В то же время CNN со ссылкой на ФБР указывает, что правоохранители идентифицировали личность мужчины, находившегося под стражей, по отпечаткам пальцев

"Подозреваемый подал заявление о предоставлении убежища в 2024 году, и оно было удовлетворено в начале этого года", - указывает издание.

Напомним

Накануне в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой были ранены двое Нацгвардейцев.

"Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену": Трамп о стрельбе возле Белого дома26.11.25, 22:39 • 2268 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Национальная гвардия США
Федеральное бюро расследований
Белый дом
Вашингтон
Афганистан
Соединённые Штаты