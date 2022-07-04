Страхування авто за кордоном: 6 порад щодо міжнародного автострахування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. За місяці повномасштабної війни сотні тисяч українців вимушено виїхали до Європи, і міграція триватиме до нашої повної перемоги. Спочатку багато країн дозволяли в’їзд без страхового поліса автоцивільної відповідальності "Зелена картка". Проте зараз вона знову стала обов’язковою, передає УНН.
Принцип її дії такий самий, як в українській "автоцивілці": поліс дозволяє уникнути штрафів та значних фінансових витрат у разі ДТП у чужій країні і відшкодовує збиток потерпілій стороні. "Зелена картка" діє у 48 країнах світу. Хоч це й закордонне страхування, але оформити його просто, де б ви зараз не знаходилися – в один клік на сайті української страхової компанії ARX.
Оформлюючи картку онлайн, кожен українець підтримує армію: адже ARX 10% вартості кожного онлайн полісу перераховує до фонду "Повернись живим". З початку війни на потреби ЗСУ компанія вже пожертвувала понад 10 000 грн.
6 порад щодо міжнародного страхування
1) Обирайте страхову компанію, яка має право укладати міжнародні договори автострахування
В Україні це лише 11 компаній, серед них – лідер українського страхування компанія ARX. Вона працює безперервно з першого дня війни, обслуговуючи клієнтів та оплачуючи збитки, не пов’язані з військовими ризиками.
2) Купуйте "Зелену картку" в українській страховій компанії – це дешевше
Придбати "Зелену картку" можна і в іноземних страхових компаніях, але за кордоном коштувати буде дорожче. Наприклад, у Польщі картка коштує 40 євро на 1 місяць. У Німеччині вартість поліса на 12 місяців стартує від 900 євро, на місяць від 150 євро.
В Україні ціна нижче, ніж у Європі. Наприклад, страхова ARX пропонує поліс за 30 євро на 1 місяць, 170 євро на 12 місяців
3) Обирайте оптимальний термін дії "Зеленої картки"
Договір "Зелена картка" укладається на строк від 15 днів до 1 року. Його сутність така ж, як у "Автоцивілки" – страхова компанія відшкодовує збитки, які може завдати за кордоном автотранспортний засіб, зареєстрований в Україні. Гарантом у цьому є Моторне бюро, яке оперативно робить виплати.
4) Оформляйте "Зелену картку" онлайн
Це швидко й зручно: в ARX онлайн-оформлення займає 5 хвилин – достатньо перейти за посиланням. До того ж, нагадаємо ще раз, кожен новий власник “Зеленої картки” допомагає ЗСУ. Поліс після онлайн-оформлення надсилається на мейл, але в ARX радять за можливості його роздрукувати, бо у кожної країни свої вимоги, і хтось може відмовитися приймати тільки електронну форму.
Дія поліса починається через 24 години після придбання
5) У разі ДТП за кордоном дійте за Європротоколом
Алгоритм дій:
•зафіксувати місце дорожньо-транспортної пригоди за допомогою фото- або відеозйомки;
•викликати поліцію або скласти з другим учасником ДТП Європротокол;
•отримати довідку поліції про обставини ДТП;
•за наявності вини страхувальника, зазначеного в картці міжнародного автомобільного страхування, передати іншому учаснику ДТП (потерпілому) фотокопію або копію цієї картки;
•повідомити протягом 15 (п’ятнадцяти) днів свою страхову компанію про настання ДТП будь-яким способом зв’язку, зазначеному в картці.
6) Враховуйте, що за кордоном розмір відшкодування залежить від законів країни настання ДТП
У кожної держави встановлені певні ліміти зі страхових виплат, згідно з ними й встановлюється сума компенсації.
Безпечних усім подорожей!