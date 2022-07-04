Страхування авто за кордоном: 6 порад щодо міжнародного автострахування

Принцип її дії такий самий, як в українській "автоцивілці": поліс дозволяє уникнути штрафів та значних фінансових витрат у разі ДТП у чужій країні і відшкодовує збиток потерпілій стороні. "Зелена картка" діє у 48 країнах світу. Хоч це й закордонне страхування, але оформити його просто, де б ви зараз не знаходилися – в один клік на сайті української страхової компанії ARX.

Оформлюючи картку онлайн, кожен українець підтримує армію: адже ARX 10% вартості кожного онлайн полісу перераховує до фонду "Повернись живим". З початку війни на потреби ЗСУ компанія вже пожертвувала понад 10 000 грн.

6 порад щодо міжнародного страхування

1) Обирайте страхову компанію, яка має право укладати міжнародні договори автострахування

В Україні це лише 11 компаній, серед них – лідер українського страхування компанія ARX. Вона працює безперервно з першого дня війни, обслуговуючи клієнтів та оплачуючи збитки, не пов’язані з військовими ризиками.

2) Купуйте "Зелену картку" в українській страховій компанії – це дешевше

Придбати "Зелену картку" можна і в іноземних страхових компаніях, але за кордоном коштувати буде дорожче. Наприклад, у Польщі картка коштує 40 євро на 1 місяць. У Німеччині вартість поліса на 12 місяців стартує від 900 євро, на місяць від 150 євро.

В Україні ціна нижче, ніж у Європі. Наприклад, страхова ARX пропонує поліс за 30 євро на 1 місяць, 170 євро на 12 місяців

3) Обирайте оптимальний термін дії "Зеленої картки"

Договір "Зелена картка" укладається на строк від 15 днів до 1 року. Його сутність така ж, як у "Автоцивілки" – страхова компанія відшкодовує збитки, які може завдати за кордоном автотранспортний засіб, зареєстрований в Україні. Гарантом у цьому є Моторне бюро, яке оперативно робить виплати.

4) Оформляйте "Зелену картку" онлайн

Це швидко й зручно: в ARX онлайн-оформлення займає 5 хвилин – достатньо перейти за посиланням. До того ж, нагадаємо ще раз, кожен новий власник “Зеленої картки” допомагає ЗСУ. Поліс після онлайн-оформлення надсилається на мейл, але в ARX радять за можливості його роздрукувати, бо у кожної країни свої вимоги, і хтось може відмовитися приймати тільки електронну форму.

Дія поліса починається через 24 години після придбання

5) У разі ДТП за кордоном дійте за Європротоколом

Алгоритм дій:

•зафіксувати місце дорожньо-транспортної пригоди за допомогою фото- або відеозйомки;

•викликати поліцію або скласти з другим учасником ДТП Європротокол;

•отримати довідку поліції про обставини ДТП;

•за наявності вини страхувальника, зазначеного в картці міжнародного автомобільного страхування, передати іншому учаснику ДТП (потерпілому) фотокопію або копію цієї картки;

•повідомити протягом 15 (п’ятнадцяти) днів свою страхову компанію про настання ДТП будь-яким способом зв’язку, зазначеному в картці.

6) Враховуйте, що за кордоном розмір відшкодування залежить від законів країни настання ДТП

У кожної держави встановлені певні ліміти зі страхових виплат, згідно з ними й встановлюється сума компенсації.

Безпечних усім подорожей!