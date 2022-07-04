Страхование авто за границей: 6 советов по международному автострахованию

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. За месяцы полномасштабной войны сотни тысяч украинцев вынужденно уехали в Европу, и миграция будет продолжаться до нашей победы. Поначалу многие страны разрешали въезд без страхового полиса автогражданской ответственности "Зеленая карта". Однако сейчас она снова стала обязательной, передает УНН.

Принцип действия карты такой же, как в украинской «автогражданке»: полис позволяет избежать штрафов и значительных финансовых расходов в случае ДТП в чужой стране и возмещает ущерб потерпевшей стороне. "Зеленая карта" действует в 48 странах мира. Хоть это и заграничное страхование, но оформить его просто, где бы вы сейчас ни находились – в один клик на сайте украинской страховой компании ARX.

Оформляя карту онлайн, каждый украинец поддерживает армию: ARX 10% стоимости каждого онлайн полиса перечисляет в фонд "Вернись живым". С начала войны на нужды ВСУ компания уже пожертвовала более 10 млн. грн.

6 советов по международному страхованию

1) Выбирайте страховую компанию, имеющую право заключать международные договоры автострахования

В Украине это всего 11 компаний, среди них лидер украинского страхования компания ARX. Она работает непрерывно с первого дня войны, обслуживая клиентов и оплачивая убытки, не связанные с военными рисками.

2) Приобретайте "Зеленую карту" в украинской страховой компании – это дешевле

Приобрести "Зеленую карту" можно и в иностранных страховых компаниях, но за границей стоить будет дороже. Например, в Польше карта стоит 40 евро в 1 месяц. В Германии цена полиса на 12 месяцев стартует от 900 евро, в месяц от 150 евро.

В Украине цена ниже, чем в Европе. К примеру, страховая ARX предлагает полис за 30 евро на 1 месяц, 170 евро на 12 месяцев.

3) Выбирайте оптимальный срок действия "Зеленой карты"

Договор "Зеленая карта" заключается сроком от 15 дней до 1 года. Его принцип такой же, как у "Автогражданки" – страховая компания возмещает ущерб, который может нанести за границей автотранспортное средство, зарегистрированное в Украине. Гарантом в этом является Моторное бюро, которое оперативно производит выплаты.

4) Оформляйте "Зеленую карту" онлайн

Это быстро и удобно: в ARX онлайн-оформление занимает 5 минут – достаточно перейти по ссылке. К тому же, напомним еще раз, каждый новый владелец "Зеленой карты" помогает ВСУ. Полис после онлайн-оформления приходит на мейл, но в ARX советуют по возможности его распечатать, потому что у каждой страны свои требования, и кто-то может отказаться принимать только электронную форму.

Действие полиса начинается через 24 часа после приобретения

5) В случае ДТП за границей действуйте по Европротоколу

Алгоритм действий:

зафиксировать место дорожно-транспортного происшествия с помощью фото- или видеосъемки;
вызвать полицию или составить со вторым участником ДТП Европротокол;
получить справку полиции об обстоятельствах ДТП;
при наличии вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, передать другому участнику ДТП (потерпевшему) фотокопию или копию этой карты;
сообщить в течение 15 (пятнадцати) дней своей страховой компании о наступлении ДТП любым способом связи, указанном в карточке.

6) Учитывайте, что за границей размер возмещения зависит от законов страны наступления ДТП

В каждом государстве установлены определенные лимиты по страховым выплатам, согласно которым и устанавливается сумма компенсации.

Безопасных всем путешествий!

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