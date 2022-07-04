Страхование авто за границей: 6 советов по международному автострахованию

Принцип действия карты такой же, как в украинской «автогражданке»: полис позволяет избежать штрафов и значительных финансовых расходов в случае ДТП в чужой стране и возмещает ущерб потерпевшей стороне. "Зеленая карта" действует в 48 странах мира. Хоть это и заграничное страхование, но оформить его просто, где бы вы сейчас ни находились – в один клик на сайте украинской страховой компании ARX.

Оформляя карту онлайн, каждый украинец поддерживает армию: ARX 10% стоимости каждого онлайн полиса перечисляет в фонд "Вернись живым". С начала войны на нужды ВСУ компания уже пожертвовала более 10 млн. грн.

6 советов по международному страхованию

1) Выбирайте страховую компанию, имеющую право заключать международные договоры автострахования

В Украине это всего 11 компаний, среди них лидер украинского страхования компания ARX. Она работает непрерывно с первого дня войны, обслуживая клиентов и оплачивая убытки, не связанные с военными рисками.

2) Приобретайте "Зеленую карту" в украинской страховой компании – это дешевле

Приобрести "Зеленую карту" можно и в иностранных страховых компаниях, но за границей стоить будет дороже. Например, в Польше карта стоит 40 евро в 1 месяц. В Германии цена полиса на 12 месяцев стартует от 900 евро, в месяц от 150 евро.

В Украине цена ниже, чем в Европе. К примеру, страховая ARX предлагает полис за 30 евро на 1 месяц, 170 евро на 12 месяцев.

3) Выбирайте оптимальный срок действия "Зеленой карты"

Договор "Зеленая карта" заключается сроком от 15 дней до 1 года. Его принцип такой же, как у "Автогражданки" – страховая компания возмещает ущерб, который может нанести за границей автотранспортное средство, зарегистрированное в Украине. Гарантом в этом является Моторное бюро, которое оперативно производит выплаты.

4) Оформляйте "Зеленую карту" онлайн

Это быстро и удобно: в ARX онлайн-оформление занимает 5 минут – достаточно перейти по ссылке. К тому же, напомним еще раз, каждый новый владелец "Зеленой карты" помогает ВСУ. Полис после онлайн-оформления приходит на мейл, но в ARX советуют по возможности его распечатать, потому что у каждой страны свои требования, и кто-то может отказаться принимать только электронную форму.

Действие полиса начинается через 24 часа после приобретения

5) В случае ДТП за границей действуйте по Европротоколу

Алгоритм действий:

• зафиксировать место дорожно-транспортного происшествия с помощью фото- или видеосъемки;

• вызвать полицию или составить со вторым участником ДТП Европротокол;

• получить справку полиции об обстоятельствах ДТП;

• при наличии вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, передать другому участнику ДТП (потерпевшему) фотокопию или копию этой карты;

• сообщить в течение 15 (пятнадцати) дней своей страховой компании о наступлении ДТП любым способом связи, указанном в карточке.

6) Учитывайте, что за границей размер возмещения зависит от законов страны наступления ДТП

В каждом государстве установлены определенные лимиты по страховым выплатам, согласно которым и устанавливается сумма компенсации.

Безопасных всем путешествий!