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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Столтенберг роз'яснив Москві: НАТО не розміщуватиме бойові групи в Україні, у разі атаки РФ сил Альянсу може побільшати на її кордонах

Столтенберг роз'яснив Москві: НАТО не розміщуватиме бойові групи в Україні, у разі атаки РФ сил Альянсу може побільшати на її кордонах

Київ • УНН

 • 21172 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. НАТО не планує розміщувати бойові групи на території України у світлі небезпеки з боку Росії. Але у разі нападу РФ заплатить, і вона знає про це, заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час бесіди в Atlantic Council, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Це вірно, що ми не плануємо вводити бойові частини НАТО в Україну”, — сказав Генсек.

Деталі

За його словами, головне завдання Альянсу — захистити 30 союзників — 1 мільярд людей, території у Північній Америці та Європі. І Альянс демонструє свою відданість і готовність та можливості для захисту та стримування будь-якого нападу на союзників по НАТО.

“Я впевнений, що президент Путін і Росія дуже серйозно ставляться до НАТО, коли йдеться про нашу здатність захищати та обороняти всіх союзників. Щодо України, я абсолютно впевнений, що Росія розуміє, що їм доведеться заплатити високу ціну... Якщо Росія (у 2014 році — ред.) хотіла менше (сил - ред.) НАТО біля її кордонів, то насправді вона досягла прямо протилежного. А якщо вони знову застосують силу проти України, то отримають ще більше (сил - ред.) НАТО біля своїх кордонів”, — наголосив він.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.

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