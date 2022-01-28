Столтенберг: НАТО не будет размещать боевые группы в Украине, в случае атаки РФ сил Альянса может стать больше на ее границах

КИЕВ. 28 января. УНН. НАТО не планирует размещать боевые группы на территории Украины в свете опасности со стороны России. Но в случае нападения РФ заплатит, и она знает об этом, заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время беседы в Atlantic Council, передает корреспондент УНН.