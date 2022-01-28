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Столтенберг: НАТО не будет размещать боевые группы в Украине, в случае атаки РФ сил Альянса может стать больше на ее границах

Киев • УНН

 • 21171 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. НАТО не планирует размещать боевые группы на территории Украины в свете опасности со стороны России. Но в случае нападения РФ заплатит, и она знает об этом, заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время беседы в Atlantic Council, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Это верно, что мы не планируем вводить боевые части НАТО в Украину”, — сказал Генсек.

Детали

По его словам, главная задача НАТО — защитить 30 союзников — 1 миллиард людей, территории в Северной Америке и Европе. И Альянс демонстрирует свою преданность и готовность и возможности для защиты и сдерживания любого нападения на союзников по НАТО.

“Я уверен, что президент Путин и Россия очень серьезно относятся к НАТО, когда речь идет о нашей способности защищать и оборонять всех союзников. Что касается Украины, я абсолютно уверен, что Россия понимает, что им придется заплатить высокую цену. Если Россия (в 2014 году - ред.) хотела меньше (сил - ред.) НАТО у ее границ, то на самом деле она достигла прямо противоположного. А если они снова применят силу против Украины, то получат еще больше (сил - ред.) НАТО у своих границ”, — подчеркнул он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.

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