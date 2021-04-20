Степанов закликав повідомляти МОЗ про використання вакцин від COVID-19 для нецільових груп

Цитата:

"Хочу звернутися до всіх українців. Якщо хтось з вас має інформацію про будь-яке нецільове використання цих або інших вакцин – одразу телефонуйте до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19. Своєю чергою, ми також будемо стежити за всіма без винятку людьми, які будуть вакцинуватися тим чи іншим препаратом", – наголосив Степанов.

Деталі

Окремо Степанов нагадав, що навколо Pfizer було багато маніпуляцій, а процес отримання вакцини став надто заполітизованим. Саме тому очільник МОЗ вніс зміни в Наказ до Дорожньої карти вакцинації, заборонивши вакцинувати "залишковими дозами" Pfizer лідерів думок, відомих осіб і політиків.

За інформацією МОЗ, вакцину Pfizer отримають виключно мешканці будинків престарілих, персонал цих будинків, а також рятувальники та прикордонники.

Доповнення

Нагадаємо, раніше Степанов зазначив, що за підписаними та проплаченими контрактами в першому півріччі 2021 Україна мала отримати 3,9 млн доз вакцин. Натомість сьогодні в розпорядженні є 715 тис. доз препаратів, які надійшли за контрактами, та 117 тис. доз Pfizer за ініціативою COVAX. Така ситуація зумовлена загальносвітовою ситуацією – постачання зриваються у всіх країнах.

У Міністерстві охорони здоров’я очікують поставок вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за укладеними контрактами вже найближчим часом. А до кінця 2021 року, за словами міністра Степанова, планують щепити більшу частину дорослого населення, достатню для вироблення популяційного імунітету.