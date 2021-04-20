Степанов призвал сообщать Миздраву об использовании вакцин от COVID-19 для нецелевых групп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал сообщать об использовании вакцин от COVID-19 для нецелевых групп, информирует УНН.
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"Хочу обратиться ко всем украинцам. Если кто-то из вас имеет информацию о любом нецелевом использовании этих или других вакцин - сразу звоните в контактный центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19. В свою очередь, мы также будем следить за всеми без исключения людьми, которые будут вакцинироваться тем или иным препаратом", - отметил Степанов.
Детали
Отдельно Степанов напомнил, что вокруг Pfizer было много манипуляций, а процесс получения вакцины стал слишком политизированным. Именно поэтому глава Минздрав внес изменения в Приказ к Дорожной карты вакцинации, запретив вакцинировать "остаточными дозами" Pfizer лидеров мнений, известных людей и политиков.
По информации Минздрава, вакцину Pfizer получат исключительно жители домов престарелых, персонал этих домов, а также спасатели и пограничники.
Дополнение
Напомним, ранее Степанов отметил, что по подписанным и проплаченным контрактам в первом полугодии 2021 года Украина должна была получить 3,9 млн доз вакцин. Зато сегодня в распоряжении есть 715 тыс. доз препаратов, поступивших по контрактам, и 117 тыс. доз Pfizer по инициативе COVAX. Такая ситуация обусловлена общемировой ситуацией - поставки срываются во всех странах.
В Министерстве здравоохранения ожидают поставок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по заключенным контрактам уже в ближайшее время. А к концу 2021 года, по словам министра Степанова, планируют прививать большую часть взрослого населения, достаточную для выработки популяционного иммунитета.