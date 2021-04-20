Степанов: ситуація з поставкою вакцин в Україну покращиться вже в травні

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“Ми думаємо, що ситуація покращиться вже в травні цього року. МОЗ очікує закриття контрактів, які вже є, це 1,5 млн доз AstraZeneca/Covishield і 1 млн 700 тисяч доз вакцин від компанії Sinovac, окрім того, очікуємо поставки від компанії Pfizer за ініціативою COVAX”, — підкреслив міністр.

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Степанов зауважив, що ситуація з недопоставками вакцин виникла в Європі, Канаді, Японії, Австралії. За його словами, у такій ситуації опинилася й Україна. Однак очільник МОЗ впевнений, що ситуація найближчим часом має вирішитися, і Україна почне отримувати ті дози вакцин, за які заплатила.

Наразі, він додав, що Україна отримала всього 715 тисяч доз вакцин і 117 тисяч доз вакцини Pfizer за ініціативою COVAX.

"Процес вакцинації є провальним по всьому світу... Країни, в яких знаходиться виробництво, просто забороняють експорт — в повному обсязі не дозволяють експортувати зі своєї території вакцини. І просто наплювати, які контракти і в кого підписані. Вони захищають громадян своєї країни і не готові віддавати вакцини в інші країни. Така ситуація відбувається по всіх країнах світу”, — сказав міністр.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX - 117 тис. доз.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.