Степанов: ситуация с поставкой вакцин в Украину улучшится уже в мае

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"Мы думаем, что ситуация улучшится уже в мае этого года. Минздрав ожидает закрытие контрактов, которые уже есть, это 1,5 млн доз AstraZeneca/Covishield и 1,7 млн доз вакцин от компании Sinovac, кроме того, ожидаем поставки от компании Pfizer по инициативе COVAX", - подчеркнул министр.

Детали

Степанов отметил, что ситуация с недопоставкой вакцин возникла в Европе, Канаде, Японии, Австралии. По его словам, в такой ситуации оказалась и Украина. Однако глава Минздрава уверен, что ситуация в ближайшее время должна решиться, и Украина начнет получать те дозы вакцин, за которые заплатила.

Сейчас он добавил, что Украина получила всего 715 тыс. доз вакцин и 117 тыс. доз вакцины Pfizer по инициативе COVAX.

"Процесс вакцинации является провальным по всему миру... Страны, в которых находится производство, просто запрещают экспорт - в полном объеме не позволяют экспортировать со своей территории вакцины. И просто наплевать, какие контракты и у кого подписаны. Они защищают граждан своей страны и не готовы отдавать вакцины в другие страны. Такая ситуация происходит по всем странам мира", - сказал министр.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине началась уже 13 апреля.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.