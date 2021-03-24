Степанов підписав меморандум з USAID щодо посилення боротьби з туберкульозом в Україні

Деталі

Символічно, з нагоди Дня туберкульозу, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав меморандум із агентством США з міжнародного розвитку щодо співпраці у протидії цьому захворюванню.

“Це глобальна хвороба, яка має важкі наслідки не тільки для життя і здоров’я українців, але й для економіки нашої держави. Туберкульоз потребує тривалого й складного лікування. Іноді цей процес триває від 6 місяців до року”, — розповів Степанов.

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Міністр також зазначив, що за статистикою минулого року в Україні на туберкульоз захворіло більше 17 тисяч осіб, 504 з яких — діти. Одужало 14 тисяч людей, а близько 3 тис. померло. Він переконаний, що співпраця з міжнародними партнерами принесе набагато кращий результат у боротьбі з інфекційним захворюванням.

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“Я підписую цей меморандум із нашими міжнародними партнерами — з USAID, щоб забезпечити здоров’я та якість життя українців шляхом зниження рівня захворюваності на туберкульоз в Україні. Наша країна зробила відчутний крок вперед до подолання цього недугу, а разом із партнерами ми зможемо здолати туберкульоз в Україні”, — наостанок сказав Максим Степанов.

Довідка

У 2019 року в Європейському регіоні ВООЗ від цієї хвороби померло близько 20 тис. осіб, що складає 2,2 смертні випадки на 100 тис. населення. До цього треба додати 3,56 тис. смертей у країнах ЄЕЗ, що становить 0,7 випадку на 100 тис. осіб. Всього ж туберкульозних діагнозів в Європейському регіоні було поставлено 216 тис. — 23,2 діагнозів на 100 тис. населення. Близько 83% випадків захворювання стаються в 18 країнах: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Болгарії, Естонії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Румунії, РФ, Таджикистані, Туреччині, Туркменістані, Україні та Узбекистані.