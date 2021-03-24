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Степанов подписал меморандум с USAID по усилению борьбы с туберкулезом в Украине

Степанов подписал меморандум с USAID по усилению борьбы с туберкулезом в Украине

Киев  •  УНН

 • 11717 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов по случаю Дня туберкулеза подписал меморандум с USAID по сотрудничеству в противодействии выше упомянутому инфекционному заболеванию. Об этом в телеграмм-канале сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Символично, по случаю Дня туберкулеза, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал меморандум с агентством США по международному развитию о сотрудничестве в противодействии этому заболеванию.

"Это глобальная болезнь, которая имеет тяжелые последствия не только для жизни и здоровья украинцев, но и для экономики государства. Туберкулез требует длительного и сложного лечения. Иногда этот процесс длится от 6 месяцев до года", - рассказал Степанов.

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Министр также отметил, что по статистике прошлого года в Украине туберкулезом заболело более 17 тыс. человек, 504 из которых - дети. Выздоровели 14 тыс. человек, а около 3 тыс. умерли. Он убежден, что сотрудничество с международными партнерами принесет гораздо лучший результат в борьбе с инфекционным заболеванием.

Цитата

"Я подписываю этот меморандум с нашими международными партнерами - с USAID, чтобы обеспечить здоровье и качество жизни украинцев путем снижения уровня заболеваемости туберкулезом в Украине. Наша страна сделала ощутимый шаг вперед к преодолению этого недуга, а вместе с партнерами мы сможем преодолеть туберкулез в Украине", - напоследок сказал Максим Степанов.

Справка

В 2019 году в Европейском регионе ВОЗ от этой болезни умерло около 20 тыс. человек, что составляет 2,2 смертные случаи на 100 тыс. населения. К этому надо добавить 3,56 тыс. смертей в странах ЕЭЗ, что составляет 0,7 случая на 100 тыс. человек. Всего же туберкулезных диагнозов в Европейском регионе было поставлено 216 тыс. - 23,2 диагнозов на 100 тыс. населения. Около 83% случаев заболевания происходят в 18 странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Румынии, РФ, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Украине и Узбекистане.

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