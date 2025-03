ВООЗ: викорінення туберкульозу до 2030 року - малоймовірне

Деталі

“У країнах ЄС/Європейської економічної зони (ЄЕЗ) рівень реєстрації випадків захворювання на туберкульоз в 2019 році продовжував знижуватися, що говорить про певний прогрес у справі досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). Проте, не дивлячись на прогрес, не можна сказати, що ЄС/ЄЕЗ знаходиться на шляху до досягнення мети повного викорінення туберкульозу до 2030 року. Крім того, в ЄС/ЄЕЗ успіхи в боротьбі з туберкульозом у всіх когортах знаходяться значно нижче цілей ВООЗ. Масштабна перерва в роботі протитуберкульозних служб через пандемію ще більше ускладнить досягнення країнами-членами ЦСР і цільових лікувальних показників, і саме час прискорити прогрес на шляху до викорінення туберкульозу”, — наводяться в опублікованій в понеділок доповіді слова директора Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктора Андрії Аммон.

У доповіді говориться, що пандемія COVID-19 і антибіотична резистентність є викликами, здатними поставити під удар прогрес в боротьбі з туберкульозом.

У документі зазначається, що в 2015-2019 роках присутність захворювання скоротилася у регіоні на 19% в порівнянні з попереднім періодом. У 2018-2019 смертність від туберкульозу в регіоні знизилася на 9,4%, що значно перевищує середньосвітовий показник, що дорівнює сьогодні 3,7% і є достатнім для досягнення цілей стратегії “Покласти край туберкульозу”. Вона передбачає 35%-ве скорочення поширення цієї хвороби до 2020 року в порівнянні з 2015 роком.

Ahead of #WorldTBDay , WHO / Europe & @ECDC_EU have released a joint press release. #TB in the European Region is decreasing, but drug resistance & # COVID19 threaten to reverse this progress.



Find out more https://t.co/qcck8tfPgb

— WHO / Europe (@WHO_Europe) March 22, 2021

Довідка

У 2019 року в Європейському регіоні ВООЗ від цієї хвороби померло близько 20 тис. осіб, що складає 2,2 смертні випадки на 100 тис. населення. До цього треба додати 3,56 тис. смертей у країнах ЄЕЗ, що становить 0,7 випадку на 100 тис. осіб. Всього ж туберкульозних діагнозів в Європейському регіоні було поставлено 216 тис. — 23,2 діагнозів на 100 тис. населення. Близько 83% випадків захворювання стаються в 18 країнах: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Болгарії, Естонії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Румунії, РФ, Таджикистані, Туреччині, Туркменістані, Україні та Узбекистані.