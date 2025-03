ВОЗ: искоренение туберкулеза к 2030 году - маловероятно

Детали

“В странах ЕС/ Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) уровень регистрации случаев заболевания туберкулезом в 2019 году продолжал снижаться, что говорит об определенном прогрессе в деле достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Тем не менее, несмотря на прогресс, нельзя сказать, что ЕС/ЕЭЗ находится на пути к достижению цели полного искоренения туберкулеза к 2030 году. Кроме того, в ЕС/ЕЭЗ успехи в борьбе с туберкулезом во всех когортах находятся значительно ниже целей ВОЗ. Масштабный перерыв в работе противотуберкулезных служб из-за пандемии еще больше затруднит достижение странами-членами ЦУР и целевых лечебных показателей, и самое время ускорить прогресс на пути к искоренению туберкулеза”, — приводятся в опубликованном в понедельник докладе слова директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктора Андреи Аммон.

В докладе говорится, что пандемия COVID-19 и антибиотическая резистентность представляют собой вызовы, способные поставить под удар прогресс в борьбе с туберкулезом.

В документе отмечается, что в 2015-2019 годах присутствие заболевания сократилось в регионе на 19% по сравнению с предшествующим периодом. В 2018-2019 смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 9,4%, что значительно превышает среднемировой показатель, равный сегодня 3,7% и является достаточным для достижения целей стратегии “Положить конец туберкулезу”. Она предусматривает 35%-ное сокращение распространения этой болезни к 2020 году по сравнению с 2015 годом.

Ahead of #WorldTBDay, WHO/Europe & @ECDC_EU have released a joint press release. #TB in the European Region is decreasing, but drug resistance & #COVID19 threaten to reverse this progress.



Find out more https://t.co/qcck8tfPgb

— WHO/Europe (@WHO_Europe) March 22, 2021

Справка

В 2019 году в Европейском регионе ВОЗ от этой болезни умерли около 20 тыс. человек, что составляет 2,2 смертных случая на 100 тыс. населения. К этому надо добавить 3,56 тыс. смертей в странах ЕЭЗ, что составляет 0,7 случая на 100 тыс. человек. Всего же туберкулезных диагнозов в Европейском регионе было поставлено 216 тыс. — 23,2 диагнозов на 100 тыс. населения. Около 83% случаев заболевания происходят в 18 странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Латвии, Литве, Молдове, Румынии, РФ, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Украине и Узбекистане.