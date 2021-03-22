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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52323 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ВОЗ: искоренение туберкулеза к 2030 году - маловероятно

ВОЗ: искоренение туберкулеза к 2030 году - маловероятно

Киев  •  УНН

 • 13282 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Европейское региональное бюро ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подготовили доклад о положении с туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ. В нем делается вывод, что несмотря на общее снижение присутствия этого заболевания, достижение цели — искоренение туберкулеза к 2030 году — на сегодняшний день представляется маловероятным, пишет УНН.

Детали

“В странах ЕС/ Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) уровень регистрации случаев заболевания туберкулезом в 2019 году продолжал снижаться, что говорит об определенном прогрессе в деле достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Тем не менее, несмотря на прогресс, нельзя сказать, что ЕС/ЕЭЗ находится на пути к достижению цели полного искоренения туберкулеза к 2030 году. Кроме того, в ЕС/ЕЭЗ успехи в борьбе с туберкулезом во всех когортах находятся значительно ниже целей ВОЗ. Масштабный перерыв в работе противотуберкулезных служб из-за пандемии еще больше затруднит достижение странами-членами ЦУР и целевых лечебных показателей, и самое время ускорить прогресс на пути к искоренению туберкулеза”, — приводятся в опубликованном в понедельник докладе слова директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктора Андреи Аммон.

В докладе говорится, что пандемия COVID-19 и антибиотическая резистентность представляют собой вызовы, способные поставить под удар прогресс в борьбе с туберкулезом.

В документе отмечается, что в 2015-2019 годах присутствие заболевания сократилось в регионе на 19% по сравнению с предшествующим периодом. В 2018-2019 смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 9,4%, что значительно превышает среднемировой показатель, равный сегодня 3,7% и является достаточным для достижения целей стратегии “Положить конец туберкулезу”. Она предусматривает 35%-ное сокращение распространения этой болезни к 2020 году по сравнению с 2015 годом.

Ahead of #WorldTBDay, WHO/Europe & @ECDC_EU have released a joint press release. #TB in the European Region is decreasing, but drug resistance & #COVID19 threaten to reverse this progress.

Find out more  https://t.co/qcck8tfPgb

— WHO/Europe (@WHO_Europe) March 22, 2021

Справка

В 2019 году в Европейском регионе ВОЗ от этой болезни умерли около 20 тыс. человек, что составляет 2,2 смертных случая на 100 тыс. населения. К этому надо добавить 3,56 тыс. смертей в странах ЕЭЗ, что составляет 0,7 случая на 100 тыс. человек. Всего же туберкулезных диагнозов в Европейском регионе было поставлено 216 тыс. — 23,2 диагнозов на 100 тыс. населения. Около 83% случаев заболевания происходят в 18 странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Латвии, Литве, Молдове, Румынии, РФ, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Украине и Узбекистане.

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