"Стати на шлях дипломатії": голова британського МЗС зробила перші заяви по приїзду в РФ

Цитата:

"Реальність така, що ми не можемо ігнорувати скупчення понад 100 000 військовослужбовців на українському кордоні та спроби підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. По суті, війна в Україні була б катастрофою для російського та українського народів та для європейської безпеки. Разом з НАТО ясно дали зрозуміти, що будь-яке вторгнення в Україну матиме величезні наслідки і серйозну ціну. Є альтернативний шлях - шлях дипломатії, що уникає конфліктів і кровопролиття (...) Як постійний член РБ ООН я тут, щоб закликати Росію піти цим шляхом", - сказала Трасс.

Вона також нагадала Москві про підписаний РФ добровільно Будапештський меморандум і взяті зобов'язання.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.