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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Стати на шлях дипломатії": голова британського МЗС зробила перші заяви по приїзду в РФ

"Стати на шлях дипломатії": голова британського МЗС зробила перші заяви по приїзду в РФ

Київ • УНН

 • 34909 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що прибула до Москви, щоб закликати Росію "стати на шлях дипломатії". Таку заяву вона зробила на початку зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим на тлі російського військового нарощування на кордоні з Україною, пише УНН.

Цитата:

"Реальність така, що ми не можемо ігнорувати скупчення понад 100 000 військовослужбовців на українському кордоні та спроби підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. По суті, війна в Україні була б катастрофою для російського та українського народів та для європейської безпеки. Разом з НАТО ясно дали зрозуміти, що будь-яке вторгнення в Україну матиме величезні наслідки і серйозну ціну. Є альтернативний шлях - шлях дипломатії, що уникає конфліктів і кровопролиття (...) Як постійний член РБ ООН я тут, щоб закликати Росію піти цим шляхом", - сказала Трасс.

Вона також нагадала Москві про підписаний РФ добровільно Будапештський меморандум і взяті зобов'язання.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Українські Національні Новини

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