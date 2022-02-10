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"Встать на путь дипломатии": глава британского МИД сделала первые заявления по приезду в РФ

Киев • УНН

 • 34906 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН.Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию "встать на путь дипломатии". Такое заявление она сделала в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне российского военного наращивания на границе с Украиной, пишет УНН.

Цитата:

"Реальность такова, что мы не можем игнорировать скопление более 100 000 военнослужащих на украинской границе и попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. По сути, война в Украине была бы катастрофой для российского и украинского народов и для европейской безопасности. Вместе с НАТО ясно дали понять, что любое вторжение в Украину будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Есть альтернативный путь - путь дипломатии, избегающий конфликтов и кровопролития (...) Как постоянный член СБ ООН я здесь, чтобы призвать Россию пойти по этому пути", - сказала Трасс.

Она также напомнила Москве о подписанном РФ добровольно Будапештском меморандуме и взятых обязательствах.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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