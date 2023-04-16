Стародавні скарби Іраку руйнуються кліматичними змінами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Стародавні археологічні скарби Іраку поступово руйнуються під впливом кліматичних змін. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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Іракські археологічні дива, які пережили тисячоліття спустошень та війн, тепер стикаються з сучасною загрозою: їх руйнують і повільно ховають піщані бурі, пов’язані зі зміною клімату.
Стародавні вавилонські скарби, які були розкопані, знову повільно зникають під рознесеним вітром піском на землі, висохлій від спеки та тривалої посухи.
Ірак, одна з країн, яка найбільше постраждала від зміни клімату, минулого року пережив дюжину сильних піщаних бур, які забарвили небо в помаранчевий колір.
Коли шторм проходить, шари дрібного піску покривають усе, включаючи шумерські руїни Умм аль-Акаріб у південній пустельній провінції Ді-Кар.
За словами археолога Акіла аль-Мансраві, піщані бурі повільно почали зводити нанівець багаторічну роботу з розкопок теракотових фасадів храмів і багатьох безцінних артефактів. Археологам в Іраку завжди доводилося розкопувати пісок, але зараз його обсяги зростають.
За його словами, після десятиліття штормів, що посилювалися, пісок в Умм-ель-Акарібі тепер "покриває значну частину території", яка датується приблизно 2350 роком до нашої ери і охоплює понад п’ять квадратних кілометрів.
"За наступні 10 років, за оцінками, пісок може покрити від 80 до 90 відсотків археологічних пам’яток", - зазначив археолог.
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