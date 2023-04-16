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Древние сокровища Ирака разрушаются климатическими изменениями

Древние сокровища Ирака разрушаются климатическими изменениями

Киев • УНН

 • 977717 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Древние археологические сокровища Ирака постепенно разрушаются под влиянием климатических изменений. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP. 

Детали

Иракские археологические чудеса, пережившие тысячелетия опустошений и войн, теперь сталкиваются с современной угрозой: их разрушают и медленно хоронят песчаные бури, связанные с изменением климата.

Древние вавилонские сокровища, которые были раскопаны, снова медленно исчезают под разнесенным ветром песком на земле, высохшей от жары и длительной засухи.

Ирак, одна из стран, наиболее пострадавших от изменения климата, в прошлом году пережил дюжину сильных песчаных бурь, которые окрасили небо в оранжевый цвет.

Когда шторм проходит, слои мелкого песка покрывают все, включая шумерские руины Умм аль-Акариб в южной пустынной провинции Ди-Кар.

По словам археолога Акила аль-Мансрави, песчаные бури медленно начали сводить на нет многолетнюю работу по раскопкам терракотовых фасадов храмов и многих бесценных артефактов. Археологам в Ираке всегда приходилось раскапывать песок, но сейчас его объемы растут.

По его словам, после десятилетия усиливавшихся штормов песок в Умм-эль-Акарибе теперь "покрывает значительную часть территории", которая датируется примерно 2350 годом до нашей эры и охватывает более пяти квадратных километров.

"За следующие 10 лет, по оценкам, песок может покрыть от 80 до 90 процентов археологических памятников", - отметил археолог.

Напомним

Археологи нашли старейший город по добыче жемчуга в Персидском заливе.

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