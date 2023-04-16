Древние сокровища Ирака разрушаются климатическими изменениями
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Древние археологические сокровища Ирака постепенно разрушаются под влиянием климатических изменений. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Иракские археологические чудеса, пережившие тысячелетия опустошений и войн, теперь сталкиваются с современной угрозой: их разрушают и медленно хоронят песчаные бури, связанные с изменением климата.
Древние вавилонские сокровища, которые были раскопаны, снова медленно исчезают под разнесенным ветром песком на земле, высохшей от жары и длительной засухи.
Ирак, одна из стран, наиболее пострадавших от изменения климата, в прошлом году пережил дюжину сильных песчаных бурь, которые окрасили небо в оранжевый цвет.
Когда шторм проходит, слои мелкого песка покрывают все, включая шумерские руины Умм аль-Акариб в южной пустынной провинции Ди-Кар.
По словам археолога Акила аль-Мансрави, песчаные бури медленно начали сводить на нет многолетнюю работу по раскопкам терракотовых фасадов храмов и многих бесценных артефактов. Археологам в Ираке всегда приходилось раскапывать песок, но сейчас его объемы растут.
По его словам, после десятилетия усиливавшихся штормов песок в Умм-эль-Акарибе теперь "покрывает значительную часть территории", которая датируется примерно 2350 годом до нашей эры и охватывает более пяти квадратных километров.
"За следующие 10 лет, по оценкам, песок может покрыть от 80 до 90 процентов археологических памятников", - отметил археолог.
Напомним
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