Стармер підтвердив загибель британського військового в Україні: розкрито деталі

$42.180.11
49.090.07
ukenru
12:17 • 2120 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 4134 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 7066 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 15311 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 14730 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26235 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 40993 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 40485 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 31550 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 65876 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.7м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 28183 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 17459 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 15397 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto08:37 • 5718 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 10271 перегляди
Публікації
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 2120 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 15311 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 28345 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 65876 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 50551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 324 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 754 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 3288 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 15514 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 18794 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Ту-160
Ту-95

Стармер підтвердив загибель британського військового в Україні: розкрито деталі

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив загибель 28-річного молодшого капрала Джорджа Хулі в Україні. Військовослужбовець загинув внаслідок нещасного випадку далеко від лінії фронту під час випробувань нової оборонної системи українськими силами.

Стармер підтвердив загибель британського військового в Україні: розкрито деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив загибель військового британських збройних сил в Україні, а також зауважив, що нещасний випадок стався далеко від лінії фронту, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Як пише видання, загиблий учора в Україні військовослужбовець британських збройних сил - 28-річний молодший капрал Джордж Хулі.

У заяві Міністерства оборони йдеться: "З жалем ми підтверджуємо, що військовослужбовець британських збройних сил, що загинув учора в Україні, — молодший капрал Джордж Хулі з парашутного полку. Наші думки з сім'єю та друзями молодшого капрала Хулі у цей неймовірно важкий час".

Він став першим підтвердженим військовослужбовцем британських збройних сил, який загинув на території України з початку війни у ​​лютому 2022 року.

Виступаючи в Палаті громад, прем'єр Кір Стармер висловив "найглибші співчуття" сім'ї загиблого.

"Молодший капрал Хулі отримав поранення внаслідок трагічного нещасного випадку далеко від лінії фронту, спостерігаючи за випробуваннями українськими силами нової оборонної системи". Його життя було сповнене мужності та рішучості. Він з честю та гідністю служив нашій країні по всьому світу заради свободи та демократії, у тому числі у складі невеликого британського контингенту в Україні. Пане спікере, я сьогодні вношу його ім'я до протоколу, щоб висловити нашу подяку та повагу та підтвердити, що його служба ніколи не буде забута", - сказав Стармер.

В Україні через нещасний висновок загинув військовий Великої Британії 09.12.25, 20:04 • 2864 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Велика Британія
Україна