Стармер підтвердив загибель британського військового в Україні: розкрито деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив загибель військового британських збройних сил в Україні, а також зауважив, що нещасний випадок стався далеко від лінії фронту, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Як пише видання, загиблий учора в Україні військовослужбовець британських збройних сил - 28-річний молодший капрал Джордж Хулі.

У заяві Міністерства оборони йдеться: "З жалем ми підтверджуємо, що військовослужбовець британських збройних сил, що загинув учора в Україні, — молодший капрал Джордж Хулі з парашутного полку. Наші думки з сім'єю та друзями молодшого капрала Хулі у цей неймовірно важкий час".

Він став першим підтвердженим військовослужбовцем британських збройних сил, який загинув на території України з початку війни у ​​лютому 2022 року.

Виступаючи в Палаті громад, прем'єр Кір Стармер висловив "найглибші співчуття" сім'ї загиблого.

"Молодший капрал Хулі отримав поранення внаслідок трагічного нещасного випадку далеко від лінії фронту, спостерігаючи за випробуваннями українськими силами нової оборонної системи". Його життя було сповнене мужності та рішучості. Він з честю та гідністю служив нашій країні по всьому світу заради свободи та демократії, у тому числі у складі невеликого британського контингенту в Україні. Пане спікере, я сьогодні вношу його ім'я до протоколу, щоб висловити нашу подяку та повагу та підтвердити, що його служба ніколи не буде забута", - сказав Стармер.

