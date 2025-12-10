Стармер подтвердил гибель британского военного в Украине: раскрыты детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил гибель военнослужащего британских вооруженных сил в Украине, а также отметил, что несчастный случай произошел далеко от линии фронта, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Как пишет издание, погибший вчера в Украине военнослужащий британских вооруженных сил - 28-летний младший капрал Джордж Хули.

В заявлении Министерства обороны говорится: "С сожалением мы подтверждаем, что военнослужащий британских вооруженных сил, погибший вчера в Украине, — младший капрал Джордж Хули из парашютного полка. Наши мысли с семьей и друзьями младшего капрала Хули в это невероятно трудное время".

Он стал первым подтвержденным военнослужащим британских вооруженных сил, погибшим на территории Украины с начала войны в феврале 2022 года.

Выступая в Палате общин, премьер Кир Стармер выразил "глубочайшие соболезнования" семье погибшего.

"Младший капрал Хули получил ранения в результате трагического несчастного случая далеко от линии фронта, наблюдая за испытаниями украинскими силами новой оборонной системы". Его жизнь была полна мужества и решимости. Он с честью и достоинством служил нашей стране по всему миру ради свободы и демократии, в том числе в составе небольшого британского контингента в Украине. Господин спикер, я сегодня вношу его имя в протокол, чтобы выразить нашу благодарность и уважение и подтвердить, что его служба никогда не будет забыта", - сказал Стармер.

