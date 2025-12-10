$42.180.11
11:35 • 3852 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 6802 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 15096 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 14604 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26184 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 40939 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40452 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31527 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 65747 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 43112 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Стармер подтвердил гибель британского военного в Украине: раскрыты детали

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил гибель 28-летнего младшего капрала Джорджа Хули в Украине. Военнослужащий погиб в результате несчастного случая вдали от линии фронта во время испытаний новой оборонной системы украинскими силами.

Стармер подтвердил гибель британского военного в Украине: раскрыты детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил гибель военнослужащего британских вооруженных сил в Украине, а также отметил, что несчастный случай произошел далеко от линии фронта, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Как пишет издание, погибший вчера в Украине военнослужащий британских вооруженных сил - 28-летний младший капрал Джордж Хули.

В заявлении Министерства обороны говорится: "С сожалением мы подтверждаем, что военнослужащий британских вооруженных сил, погибший вчера в Украине, — младший капрал Джордж Хули из парашютного полка. Наши мысли с семьей и друзьями младшего капрала Хули в это невероятно трудное время".

Он стал первым подтвержденным военнослужащим британских вооруженных сил, погибшим на территории Украины с начала войны в феврале 2022 года.

Выступая в Палате общин, премьер Кир Стармер выразил "глубочайшие соболезнования" семье погибшего.

"Младший капрал Хули получил ранения в результате трагического несчастного случая далеко от линии фронта, наблюдая за испытаниями украинскими силами новой оборонной системы". Его жизнь была полна мужества и решимости. Он с честью и достоинством служил нашей стране по всему миру ради свободы и демократии, в том числе в составе небольшого британского контингента в Украине. Господин спикер, я сегодня вношу его имя в протокол, чтобы выразить нашу благодарность и уважение и подтвердить, что его служба никогда не будет забыта", - сказал Стармер.

В Украине из-за несчастного случая погиб военный Великобритании09.12.25, 20:04 • 2864 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Великобритания
Украина