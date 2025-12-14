Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом

$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 19443 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 36699 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 27467 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 27251 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 23768 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 16362 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 16713 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15457 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13658 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14043 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Популярнi новини
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"13 грудня, 21:44 • 17459 перегляди
Прем'єр Британії та президентка Єврокомісії обговорили "вирішальний момент" для України13 грудня, 22:27 • 4082 перегляди
У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені00:37 • 12001 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів03:31 • 5018 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів03:31 • 5018 перегляди
Публікації
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 32005 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 34462 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 44455 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози

Ексклюзив

12 грудня, 13:07 • 67790 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 67790 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Німеччина
Покровськ
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 16470 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 18358 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 23492 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 58058 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 38875 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Мі-8

Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує призначити нового посла у США через загострення відносин із Вашингтоном. Рішення пов'язане з політичною напругою, зокрема через різні підходи до війни в Україні.

Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує призначити нового посла у США на тлі загострення відносин із Вашингтоном. Про це інформує видання Тhe Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що дане рішення пов’язане з політичною напругою, зокрема через різні підходи до війни в Україні та критичні заяви президента США Дональда Трампа щодо європейських лідерів.

Цього тижня Стармер провів співбесіди з кількома кандидатами, серед яких кар’єрні дипломати та радники з досвідом роботи з американською адміністрацією, оцінюючи їхню професійну та політичну придатність. Розглядаються, зокрема, бізнес-радник Варун Чандра, кар’єрний дипломат Крістіан Тернер та чинний посол Великої Британії в Росії Найджел Кейсі.

Фаворитом вважають Варуна Чандру, який активно працював над угодами з США у сферах торгівлі, технологій та фармацевтики. Водночас МЗС наполягає на призначенні кар’єрного дипломата, вбачаючи це менш ризикованим кроком. Тернер і Кейсі мають великий досвід у складних міжнародних питаннях і користуються авторитетом у Вайтхоллі.

Рішення можуть ухвалити до кінця року, але прем’єр не виключає призначення іншого кандидата, якщо жоден із претендентів його не переконає.

Новий посол відіграватиме ключову роль у зміцненні стратегічних зв’язків із США та захисті європейської дипломатії, особливо щодо підтримки України.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico засудив Європу, назвавши її групою країн, що "розкладається", очолюваних "слабкими" людьми. 

Головний представник ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс розкритикував нову Стратегію національної безпеки США, назвавши її антагоністичною до Європейського Союзу. 

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Дипломатка
Кір Стармер
The Guardian
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна