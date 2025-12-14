Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує призначити нового посла у США на тлі загострення відносин із Вашингтоном. Про це інформує видання Тhe Guardian, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що дане рішення пов’язане з політичною напругою, зокрема через різні підходи до війни в Україні та критичні заяви президента США Дональда Трампа щодо європейських лідерів.
Цього тижня Стармер провів співбесіди з кількома кандидатами, серед яких кар’єрні дипломати та радники з досвідом роботи з американською адміністрацією, оцінюючи їхню професійну та політичну придатність. Розглядаються, зокрема, бізнес-радник Варун Чандра, кар’єрний дипломат Крістіан Тернер та чинний посол Великої Британії в Росії Найджел Кейсі.
Фаворитом вважають Варуна Чандру, який активно працював над угодами з США у сферах торгівлі, технологій та фармацевтики. Водночас МЗС наполягає на призначенні кар’єрного дипломата, вбачаючи це менш ризикованим кроком. Тернер і Кейсі мають великий досвід у складних міжнародних питаннях і користуються авторитетом у Вайтхоллі.
Рішення можуть ухвалити до кінця року, але прем’єр не виключає призначення іншого кандидата, якщо жоден із претендентів його не переконає.
Новий посол відіграватиме ключову роль у зміцненні стратегічних зв’язків із США та захисті європейської дипломатії, особливо щодо підтримки України.
