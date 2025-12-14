$42.270.00
Графики отключений электроэнергии
Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует назначить нового посла в США из-за обострения отношений с Вашингтоном. Решение связано с политической напряженностью, в частности из-за разных подходов к войне в Украине.

Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует назначить нового посла в США на фоне обострения отношений с Вашингтоном. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что данное решение связано с политической напряженностью, в частности из-за различных подходов к войне в Украине и критических заявлений президента США Дональда Трампа в отношении европейских лидеров.

На этой неделе Стармер провел собеседования с несколькими кандидатами, среди которых карьерные дипломаты и советники с опытом работы с американской администрацией, оценивая их профессиональную и политическую пригодность. Рассматриваются, в частности, бизнес-советник Варун Чандра, карьерный дипломат Кристиан Тернер и действующий посол Великобритании в России Найджел Кейси.

Фаворитом считают Варуна Чандру, который активно работал над соглашениями с США в сферах торговли, технологий и фармацевтики. В то же время МИД настаивает на назначении карьерного дипломата, видя это менее рискованным шагом. Тернер и Кейси имеют большой опыт в сложных международных вопросах и пользуются авторитетом в Уайтхолле.

Решение могут принять до конца года, но премьер не исключает назначения другого кандидата, если ни один из претендентов его не убедит.

Новый посол будет играть ключевую роль в укреплении стратегических связей с США и защите европейской дипломатии, особенно в отношении поддержки Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico осудил Европу, назвав ее группой стран, что "разлагается", возглавляемых "слабыми" людьми.

Главный представитель ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс раскритиковал новую Стратегию национальной безопасности США, назвав ее антагонистической к Европейскому Союзу.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Дипломатка
Кир Стармер
Хранитель
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина